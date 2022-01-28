Генсек НАТО заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине
НАТО не станет размещать военные силы на территории Украины, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«НАТО не будет размещать боевые части на Украине», — сказал генсек во время интервью для телеканала CNN.
Однако, по словам Столтенберга, если Россия попытается применить силу в отношении соседней страны, то «получит еще больше войск НАТО на своих границах».
В ответ на заявления Запада и Украины об «агрессивных действиях» Москва не раз отмечала, что РФ придерживается миролюбивой политики и не строит никаких планов нападения.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что если вероятность начала военных действий связана с Россией, то войны не будет.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никогда не нападала ни на кого первой и такие заявления делаются для того, чтобы разместить больше военной техники стран, входящих в Североатлантический альянс, у российских границ.
Президент Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции в конце 2021 года напомнил, что информация о планах России ввести свои войска на территорию Украины поступали еще в 2020 году, но этого до сих пор не произошло.