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Политика
28 января 2022  19:43

Генсек НАТО заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине

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НАТО не станет размещать военные силы на территории Украины, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. 

«НАТО не будет размещать боевые части на Украине», — сказал генсек во время интервью для телеканала CNN.

Однако, по словам Столтенберга, если Россия попытается применить силу в отношении соседней страны, то «получит еще больше войск НАТО на своих границах». 

В ответ на заявления Запада и Украины об «агрессивных действиях» Москва не раз отмечала, что РФ придерживается миролюбивой политики и не строит никаких планов нападения.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что если вероятность начала военных действий связана с Россией, то войны не будет. 

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никогда не нападала ни на кого первой и такие заявления делаются для того, чтобы разместить больше военной техники стран, входящих в Североатлантический альянс, у российских границ.

Президент Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции в конце 2021 года напомнил, что информация о планах России ввести свои войска на территорию Украины поступали еще в 2020 году, но этого до сих пор не произошло.

 

#НАТО #украина и россия #США
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