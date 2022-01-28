Лавров: Если вероятность начала войны зависит от России, то ее не будет

Если вероятность начала военных действий связана с Россией, то войны не будет. Однако страна не допустит игнорирования своих интересов в вопросах, касающихся безопасности. Об этом в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — подчеркнул министр, отвечая на вопрос о возможности войны после ответа США на предложения по гарантиям безопасности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведет встречу с Лавровым, чтобы обсудить письменный ответ США по гарантиям безопасности.