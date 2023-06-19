Военные склады НАТО опустошены, заявил генсек альянса Йен Столтенберг. Выступая на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине, он призвал как можно скорее восстановить запасы вооружения.

«Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», — приводит его слова ТАСС.

После начала российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, страны Североатлантического альянса начали масштабные поставки вооружения киевскому режиму. Российские власти подчеркивают, что это лишь затягивает конфликт и препятствует его мирному решению.

Напомним, в феврале этого года Кабмин Германии одобрил поставку 178 танков Leopard 1A5 для Киева. В Минобороны РФ сообщили, что украинские войска при попытке масштабного контрнаступления 4 июня потеряли 16 танков. Немецкое оборонное ведомство позже признало, что не в состоянии сейчас предоставить танки на замену утраченным.