Генпрокурор РФ призвал усилить контроль за оборотом метанола

Генпрокурор России Игорь Краснов выступил за ужесточение госконтроля в сфере оборота метанола. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Под контролем остаются вопросы качества и безопасности продуктов питания. В последнее время остро встала проблема распространения суррогатного алкоголя, приведшего к случаям массового отравления и гибели людей в целом ряде регионов страны. Ситуация требует ужесточения государственного контроля в данной сфере и принятия нормативного правового акта, обеспечивающего учет метанолосодержащих жидкостей с применением современных информационных систем», – сообщил Генпрокурор на правительственном часу в Госдуме.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об отравлении студентов метанолом в Казани. Число пострадавших выросло до тринадцати.

По словам директора центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, причина участившихся случаев массового отравления в том, что в России нет алкоголя для бедных и малоимущих.