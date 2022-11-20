Вице-премьер Украины Стефанишина пообещала проверить видео с расстрелом сдавшихся в плен

Власти Украины изучат видеозапись, на которой предположительно зафиксирован расстрел сдающихся в плен российских солдат. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в кулуарах форума по безопасности в канадском городе Галифаксе, сообщает телеканал CNBC.

«Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — заметила политик. При этом она сочла «очень маловероятным», что видоролик доказывают обвинения, выдвинутые Россией.

Видеозапись начала распространяться в социальных сетях 18 ноября. Предполагается, что оно было снято в селе Макеевка на Луганщине. На кадрах видно, как люди в похожей на российскую военной форме по одному выходят из дома и ложатся на землю. За ними наблюдают мужчины в форме с желтыми повязками — судя по всему, это военнослужащие украинской армии.

Затем из дома, откуда выходили сдающиеся, выходит вооруженный человек, становятся слышны звуки выстрелов, после чего видео обрывается. На втором ролике, снятом с квадрокоптера, видны 12 тел мертвых военных. Он был опубликован значительно раньше.

Министерство обороны РФ назвало случившееся «массовой кровавой расправой украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности. Министерство иностранных дел призвало международные организации осудить расстрел.

К изучению видео приступили в Организации Объединенных Наций. В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша призвали обе стороны конфликта «расследовать все сообщения об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности».