Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин раскрыл причины увольнения Квартальнова

Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал завершение сотрудничества с Дмитрием Квартальновым на посту главного менеджера казанского клуба. Ранее на решение «Ак Барса» отреагировал Квартальнов.

«Наше сотрудничество с Дмитрием Квартальновым было плодотворным, его приглашение в 2019 году отвечало запросам клуба и позволило выполнить часть стратегических целей. Однако мы не выиграли Кубок вместе, в связи с чем принято решение не продлевать контракт с тренерским штабом. Благодарим каждого специалиста за развитие наших игроков и желаем успеха в будущем. Новый главный тренер «Ак Барса» будет назначен до 1 мая», - цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.

Сегодня «Ак Барс» официально объявил, что Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб завершают работу в «Ак Барсе». Ранее «Татар-информ» сообщал об этом.

Дмитрий Квартальнов провел в «Ак Барсе» три сезона. Лучший результат в плей-офф - финал Восточной конференции в сезоне 2020/2021.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» завершил нынешний плей-офф КХЛ в первом раунде, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду». По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли четвертое место в Восточной конференции лиги.

Также спортивная редакция «Татар-информа» сообщала, что новым главным тренером «Ак Барса» могут назначить Зинэтулу Билялетдинова.