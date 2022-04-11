Дмитрий Квартальнов отреагировал на решение «Ак Барса» не продлевать контракт

Российский хоккейный тренер Дмитрий Квартальнов прокомментировал решение «Ак Барса» не продлевать с ним контракт.

«Я благодарен руководству клуба и республики Татарстан за оказанное доверие и опыт работы главным тренером в «Ак Барсе». Спасибо болельщикам, персоналу, игрокам и спонсорам за постоянную поддержку. Нам не удалось прийти к трофею, но у команды есть огромный потенциал выиграть Кубок Гагарина. Я верю в хоккеистов, с которыми удалось поработать в Казани, и каждому желаю успеха», - приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

Сегодня «Ак Барс» официально объявил, что Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб завершают работу в «Ак Барсе». Ранее «Татар-информ» сообщал об этом.

Дмитрий Квартальнов провел в «Ак Барсе» три сезона. Лучший результат в плей-офф - финал Восточной конференции в сезоне 2020/2021.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» завершил нынешний плей-офф КХЛ в первом раунде, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду». По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли четвертое место в Восточной конференции лиги.

Также спортивная редакция «Татар-информа» сообщала, что новым главным тренером «Ак Барса» могут назначить Зинэтулу Билялетдинова.