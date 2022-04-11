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Спорт
11 апреля 2022  15:36
Артур Халилуллов

Источник: Дмитрий Квартальнов покидает «Ак Барс»

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Как стало известно «Татар-информу», принято решение об увольнении Дмитрия Квартальнова с должности главного тренера «Ак Барса». Об этом вскоре объявят официально.

 

Фото: © Салават Камалетдинов  / «Татар-информ»

Дмитрий Квартальнов провел в «Ак Барсе» три сезона. Лучший результат в плей-офф - финал Восточной конференции в сезоне 2020/2021.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» завершил нынешний плей-офф КХЛ в первом раунде, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду». По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли четвертое место в Восточной конференции лиги.

#Ак барс #дмитрий квартальнов #хоккей
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