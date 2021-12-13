Генменеджер «Ак Барса» назвал сроки восстановления Воронкова после матча с «Салаватом»

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков будет лечиться около месяца после травмы, полученной в матче против уфимского «Салавата Юлаева» (2:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Об этом заявил генменеджер казанского клуба Марат Валиуллин.

«Восстановление Воронкова займет около месяца. Решение дисциплинарного комитета о дисквалификации не вправе оценивать», — приводит слова Валиуллина «Чемпионат».

Ранее стало известно, что форвард «Салавата Юлаева» Петр Хохряков дисквалифицирован на четыре матча регулярного чемпионата КХЛ за нанесение травмы Воронкову.

Накануне казанцы проиграли (2:4) на своем льду уфимскому клубу в матче регулярного чемпионата КХЛ, а Воронков покинул лед на носилках после сильного удара локтем в голову от нападающего «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова. Подробнее об инциденте и результате третьего «Зеленого дерби» в сезоне — в материале ИА «Татар-информ».

Сегодня стало известно, что форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков не примет участие в Кубке Первого канала по хоккею, который стартует с 16 декабря в Москве.

«Ак Барс» после поражения от уфимского «Салавата Юлаева» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Башкирская команда обошла казанцев и располагается на третьем месте.