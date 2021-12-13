Форвард «Салавата Юлаева» дисквалифицирован на 4 матча за нанесение травмы Воронкову

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на четыре матча нападающего «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова после игры регулярного чемпионата с «Ак Барсом» (2:4).

Вчера на 37-й минуте матча форвард уфимского клуба применил силовой прием против Воронкова. Последний покинул лед на носилках и уже не поможет сборной России на Кубке Первого канала.

«На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего гостей Петра Хохрякова по п.1.3 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

В текущем сезоне 31-летний Хохряков провел 35 матчей за «Салават Юлаев» и набрал семь очков (3+4). Наставник уфимцев Томми Ламса считает, что его форвард не имел злого умысла: «Мне сложно это сделать, я не видел момент. Но я прекрасно знаю, что Хохряков — хороший игрок. Он не хотел играть грязно».

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин тоже считает, что Хохряков не хотел травмировать Воронкова: «Мне довелось играть с Хохряковым. Могу сказать, что умышленно он бы точно так не поступил. Игровой момент, неудачное стечение обстоятельств».