Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Одна из влиятельных стран мира»: в Казани отметили 45-летие исламской революции в Иране
В столице Татарстана состоялся торжественный прием, посвященный празднованию 45-летия с момента исламской революции в Иране. Его организатором стало консульство Исламской Республики Иран в Казани. С приветственным словом к гостям выступил Генеральный консул ИРИ в Казани Давуд Мирзахани.
«Прошло 45 лет со дня победы исламской революции в Иране. На пятом десятке своего существования наше государство имеет значительные достижения в разных областях. Несмотря на жесткие санкции западных стран, с помощью своего народа и политической системы, ставшей одной из самых стабильных в регионе, республика продолжает развиваться по выбранному пути», — заявил дипломат.
Мирзахани рассказал о достижениях страны в образовании, науке, оборонной промышленности, космических технологиях и напомнил, что на сегодняшний день экономика Ирана находится на 17-м месте в мире.
Со стороны Татарстана с поздравительной речью выступил вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Он также зачитал поздравительные письма от Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина.
«Прошедшие четыре с половиной десятилетия подтвердили, насколько прочный фундамент был заложен в основание новой постреволюционной государственности Ирана, который в эти непростые времена движется по пути всестороннего экономического и общественного развития, принимает участие в решении международных задач. Пусть богатая и славная история Ирана, одной из древнейших, крупных и влиятельных стран мира, вдохновляет вас и ваших сограждан», — написал в поздравительном адресе Рустам Минниханов.
Далее Коробченко лично поздравил Генконсула Ирана и напомнил, что за последние два года сам несколько раз посещал его страну с рабочими поездками. Он выразил уверенность, что отношения Татарстана и Ирана будут развиваться и в дальнейшем.
«За последние два года я посетил четыре раза Иран и полюбил эту страну. Там замечательные люди, кухня и культура. В лице Генерального консула поздравляю весь народ страны с этим праздником. Желаю, чтобы и дальше Иран развивался, процветал и был одной из сильнейших стран в регионе. А мы вместе будем служить на благо наших государств», — подчеркнул Коробченко.
Для гостей праздника прозвучали народные иранские песни и был организован фуршет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»