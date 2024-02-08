Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Генконсул ИРИ в Казани Давуд Мирзахани об Исламской революции: Иран не изолирован
11 февраля исполняется 45 лет со дня победы Исламской революции Ирана. Своим мнением о том, как это событие изменило страну, с «Татар-информом» в авторской колонке поделился Генеральный консул Исламской Республики Иран в Казани Давуд Мирзахани.
«Несмотря на санкции, наша страна день за днем добивается новых результатов»
Прошло 45 лет со дня славной победы Исламской революции Ирана. Эта революция потрясла мир в конце XX века и была продиктована желанием иранского народа сменить автократическое правительство на демократическое. Исламская революция Ирана привела к многочисленным достижениям как внутри страны, так и за ее пределами.
Самым важным достижением Исламской революции Ирана является политическая независимость и международный авторитет страны. Исламская революция Ирана превратила самодержавное правительство в демократическое, были проведены выборы, начиная с сельского совета и заканчивая президентом и депутатами Меджлиса. Исламская революция Ирана является очень большим шагом к независимости, автономии и отмене зависимости от других стран. Несмотря на жестокие санкции со стороны Соединенных Штатов и западных стран, при поддержке своего народа, правительства, выстроенной политической системы, которая является одной из самых стабильных в странах напряженной Западной Азии, наша страна не только не была парализована, а наоборот, день за днем добивается новых результатов. И, несмотря на всё давление заговоров Запада под руководством США, продолжает развиваться по своему выбранному пути.
На политической арене США хотели изолировать Иран с помощью западных стран. Но сегодня та роль, которую моя страна играет и в регионе, и на международном уровне, более заметна, чем когда-либо. И за некоторым исключением у нее очень хорошие отношения, основанные на взаимном уважении с другими странами. Исламская Республика Иран сейчас официально является полноправным членом ШОС и БРИКС, а недавно подписала Соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Все это говорит о том, что Иран не изолирован.
Еще одним достижением Исламской революции является внутренняя и региональная безопасность и стабильность. Исламская Республика Иран пыталась установить социальную справедливость внутри страны и независимость в принятии решений. Ее суть также заключалась в противостоянии враждебным державам, которые в течение последних четырех десятилетий различными способами пытались создать условия для внутренней нестабильности в Иране. Также за пределами страны революция позволила обеспечить безопасность и стабильность для своего народа и региона. Важно отметить, что сегодня Исламская Республика Иран самостоятельно создает и обеспечивает собственную безопасность и не зависит от иностранных сил.
Вступление в Клуб стран – разработчиков спутников и ракет-носителей является еще одним достижением Исламской Республики Иран за последние 45 лет. Иран является одной из 15 стран по развитию космических технологий. После Америки, Китая и России Иран является четвертой страной, имеющей полностью отечественный спутник с мобильным твердотопливным двигателем. Исламская Республика Иран занимает девятое место в мире по числу самостоятельно и успешно запущенных спутников. Иран смог выпустить как спутники, так и ракету-носитель, полагаясь на свою талантливую и мотивированную молодежь.
Женщин, обучающихся в университете, намного больше, чем мужчин
На сегодняшний день в Исламской Республике Иран женщины являются образованными людьми, учеными, работают исследователями в различных областях. Большая часть женщин работают преподавателями в университетах, врачами и небольшая часть занимают должность послов. В настоящее время женщин, обучающихся в университете, намного больше, чем мужчин. Исламская Республика Иран сделала большой шаг вперед в сфере достижений, касающихся женщин. Сегодня женщины в моей стране занимают высокие должности в области управления и принятия решений. Это является показателем активности женщин в социальной сфере.
Что касается спорта, в Иране действуют около 16 тысяч спортивных клубов для женщин, а на последних международных соревнованиях наши спортсменки завоевали более 3 тысяч медалей. После Исламской революции 17 женщин заняли пост президента спортивных комитетов на уровне провинций и 51 женщина – на уровне спортивных федераций. Кроме того, более 77 тысяч женщин работали в качестве спортивных судей на национальных и международных соревнованиях.
В сфере СМИ и информационных технологий доля женщин достигает отметки в 5,31%, из них примерно 900 женщин работает в сфере кино и примерно 2 тысячи женщин работают за кулисами. 114 национальных и 128 международных премий известных фестивалей были завоеваны женщинами-кинематографистами, среди них 45 женщин являлись членами жюри.
Дома женщина руководит хозяйством и семьей, что является доказательством их способности управлять несколькими сферами одновременно.
Согласно статистике Всемирного банка, сегодня Иран является 17-й экономикой мира
Помимо указанных достижений Исламская Республика Иран за последние 45 лет достигла значительного прогресса. В ядерной области Иран является одной из 13 стран, обладающих полным ядерным циклом, и одной из 14 стран, имеющих возможность обогащать уран. В сфере технологий производства стволовых клеток Иран занимает второе место в мире. В сфере военной мощи Иран занимает 13-е место в мире. Иран, производящий 97% необходимых лекарств, занял первое место в Ближневосточном регионе. В области производства стали и цемента Иран занимает седьмое место в мире, в области производства автомобилей – 16-е, в области производства меди – 18-е. Производство 92 млн тонн нефтепродуктов, 90 млн тонн зерна – всё это является достижениями Исламской революции Ирана. Согласно статистике Всемирного банка, сегодня Иран является 17-й экономикой мира.
Также нужно учесть, что мы достигли этих результатов благодаря профессионализму внутренних сил Ирана, которые смогли вывести страну на эту стадию прогресса и развития во всех упомянутых сферах.
Важным моментом является то, что Исламская Республика Иран за последние 45 лет достигла такого развития не в обычных условиях и в спокойной геополитической обстановке, а в условиях давления самых суровых санкций США.
С уважением, Генеральный консул Исламской Республики Иран в Казани Давуд Мирзахани
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»