Генконсул ИРИ в Казани Давуд Мирзахани об Исламской революции: Иран не изолирован

Генеральный консул Исламской Республики Иран в Казани Давуд Мирзахани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Несмотря на санкции, наша страна день за днем добивается новых результатов»

Прошло 45 лет со дня славной победы Исламской революции Ирана. Эта революция потрясла мир в конце XX века и была продиктована желанием иранского народа сменить автократическое правительство на демократическое. Исламская революция Ирана привела к многочисленным достижениям как внутри страны, так и за ее пределами.

Самым важным достижением Исламской революции Ирана является политическая независимость и международный авторитет страны. Исламская революция Ирана превратила самодержавное правительство в демократическое, были проведены выборы, начиная с сельского совета и заканчивая президентом и депутатами Меджлиса. Исламская революция Ирана является очень большим шагом к независимости, автономии и отмене зависимости от других стран. Несмотря на жестокие санкции со стороны Соединенных Штатов и западных стран, при поддержке своего народа, правительства, выстроенной политической системы, которая является одной из самых стабильных в странах напряженной Западной Азии, наша страна не только не была парализована, а наоборот, день за днем добивается новых результатов. И, несмотря на всё давление заговоров Запада под руководством США, продолжает развиваться по своему выбранному пути.

Прошло 45 лет со дня славной победы Исламской революции Ирана Фото: © Jamaran, Public domein, commons.wikimedia.org

На политической арене США хотели изолировать Иран с помощью западных стран. Но сегодня та роль, которую моя страна играет и в регионе, и на международном уровне, более заметна, чем когда-либо. И за некоторым исключением у нее очень хорошие отношения, основанные на взаимном уважении с другими странами. Исламская Республика Иран сейчас официально является полноправным членом ШОС и БРИКС, а недавно подписала Соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Все это говорит о том, что Иран не изолирован.

Еще одним достижением Исламской революции является внутренняя и региональная безопасность и стабильность. Исламская Республика Иран пыталась установить социальную справедливость внутри страны и независимость в принятии решений. Ее суть также заключалась в противостоянии враждебным державам, которые в течение последних четырех десятилетий различными способами пытались создать условия для внутренней нестабильности в Иране. Также за пределами страны революция позволила обеспечить безопасность и стабильность для своего народа и региона. Важно отметить, что сегодня Исламская Республика Иран самостоятельно создает и обеспечивает собственную безопасность и не зависит от иностранных сил.

Вступление в Клуб стран – разработчиков спутников и ракет-носителей является еще одним достижением Исламской Республики Иран за последние 45 лет. Иран является одной из 15 стран по развитию космических технологий. После Америки, Китая и России Иран является четвертой страной, имеющей полностью отечественный спутник с мобильным твердотопливным двигателем. Исламская Республика Иран занимает девятое место в мире по числу самостоятельно и успешно запущенных спутников. Иран смог выпустить как спутники, так и ракету-носитель, полагаясь на свою талантливую и мотивированную молодежь.

В Исламской Республике Иран женщины являются образованными людьми, учеными, работают исследователями в различных областях Фото: Public domein, commons.wikimedia.org

Женщин, обучающихся в университете, намного больше, чем мужчин

На сегодняшний день в Исламской Республике Иран женщины являются образованными людьми, учеными, работают исследователями в различных областях. Большая часть женщин работают преподавателями в университетах, врачами и небольшая часть занимают должность послов. В настоящее время женщин, обучающихся в университете, намного больше, чем мужчин. Исламская Республика Иран сделала большой шаг вперед в сфере достижений, касающихся женщин. Сегодня женщины в моей стране занимают высокие должности в области управления и принятия решений. Это является показателем активности женщин в социальной сфере.

Что касается спорта, в Иране действуют около 16 тысяч спортивных клубов для женщин, а на последних международных соревнованиях наши спортсменки завоевали более 3 тысяч медалей. После Исламской революции 17 женщин заняли пост президента спортивных комитетов на уровне провинций и 51 женщина – на уровне спортивных федераций. Кроме того, более 77 тысяч женщин работали в качестве спортивных судей на национальных и международных соревнованиях.

В сфере СМИ и информационных технологий доля женщин достигает отметки в 5,31%, из них примерно 900 женщин работает в сфере кино и примерно 2 тысячи женщин работают за кулисами. 114 национальных и 128 международных премий известных фестивалей были завоеваны женщинами-кинематографистами, среди них 45 женщин являлись членами жюри.

Дома женщина руководит хозяйством и семьей, что является доказательством их способности управлять несколькими сферами одновременно.

Исламская Республика Иран за последние 45 лет достигла значительного прогресса Фото: © F.montakhab, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Согласно статистике Всемирного банка, сегодня Иран является 17-й экономикой мира

Помимо указанных достижений Исламская Республика Иран за последние 45 лет достигла значительного прогресса. В ядерной области Иран является одной из 13 стран, обладающих полным ядерным циклом, и одной из 14 стран, имеющих возможность обогащать уран. В сфере технологий производства стволовых клеток Иран занимает второе место в мире. В сфере военной мощи Иран занимает 13-е место в мире. Иран, производящий 97% необходимых лекарств, занял первое место в Ближневосточном регионе. В области производства стали и цемента Иран занимает седьмое место в мире, в области производства автомобилей – 16-е, в области производства меди – 18-е. Производство 92 млн тонн нефтепродуктов, 90 млн тонн зерна – всё это является достижениями Исламской революции Ирана. Согласно статистике Всемирного банка, сегодня Иран является 17-й экономикой мира.

Также нужно учесть, что мы достигли этих результатов благодаря профессионализму внутренних сил Ирана, которые смогли вывести страну на эту стадию прогресса и развития во всех упомянутых сферах.

Важным моментом является то, что Исламская Республика Иран за последние 45 лет достигла такого развития не в обычных условиях и в спокойной геополитической обстановке, а в условиях давления самых суровых санкций США.

С уважением, Генеральный консул Исламской Республики Иран в Казани Давуд Мирзахани