Генконсул Китая назвал самые перспективные направления сотрудничества с Татарстаном

КНР поддерживает тесное сотрудничество и связи с Татарстаном, отметил генеральный консул Китая в Казани Сян Бо. По его мнению, у обеих сторон существуют широкие перспективы взаимодействия, особенно – в условиях, когда Россия ориентирована на импортозамещение.

Программа импортозамещения, по мнению генконсула, поможет укрепить сотрудничество Татарстана и Китая в области станкостроения, сельскохозяйственной техники, важных запасных частей, электроприборов, бытовой техники, производства автомобилей на традиционных и даже новых источников энергии. Сян Бо напомнил, что в последние годы Haier, JAC Motors, Midea, Weichai Power и другие китайские предприятия один за другим инвестируют и развивают сотрудничество с Татарстаном.

«Китайская компания JAC Motors сотрудничает с ПАО «КАМАЗ» в области сборки и продажи грузовиков малой грузоподъемности. Первая партия таких грузовиков была собрана и сошла с конвейера в апреле этого года», – добавил генконсул.

Китай стал крупнейшим государством-импортером российской сельскохозяйственной продукции и мяса, подчеркнул генконсул и отметил это как еще одно перспективное направление сотрудничества.

Напомним, Сян Бо вступил на должность генконсула Китая в Казани в октябре этого года. Ранее он также сообщил, что пять китайских предприятий стали резидентами индустриального парка Haier в Набережных Челнах, а также отметил, что товарооборот Китая с Татарстаном за прошлый год составил $1,2 млрд – это пятая часть всего товарооборота ПФО с КНР.