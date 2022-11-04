Сян Бо: Китайские компании охотно инвестируют в сотрудничество с Татарстаном

За прошлый год товарооборот Китая с Татарстаном составил $1,2 млрд – это пятая часть всего товарооборота ПФО с КНР, сообщил генеральный консул КНР в Казани Сян Бо. По его словам, республика стабильно входит в тройку лучших регионов России по инвестиционному климату, поэтому китайские компании охотно инвестируют и развивают сотрудничество с Татарстаном.

«За месяц с момента вступления в должность Генконсула КНР в Казани я глубоко ощутил сильное желание Республики Татарстан и других субъектов ПФО углублять сотрудничество с Китаем. Генеральное консульство будет активно выступать посредником и наводить мосты, способствовать развитию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аинновационной, сельскохозяйственной, гуманитарной и других областях», – сказал генкосул на своей первой пресс-конференции с татарстанскими журналистами.

Он подчеркнул, что отношения между Россией и КНР сейчас переживают наилучший период в истории и продолжают развиваться под руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Сян Бо вступил на должность генконсула Китая в Казани в октябре этого года. Ранее он также сообщил, что Пять китайских предприятий стали резидентами индустриального парка Haier в Набережных Челнах.