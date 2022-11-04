Генконсул Китая Сян Бо: Пять компаний из КНР стали резидентами промпарка Haier в Челнах

Пять китайских предприятий стали резидентами индустриального парка Haier в Набережных Челнах. Об этом на первой пресс-конференции для журналистов сообщил генеральный консул Китая в Казани Сян Бо, вступивший на эту должность в октябре этого года.

Китайская компания создала более пяти тысяч рабочих мест, а также привлекла 40 местных поставщиков для осуществления самокатенного производства, отметил генконсул. «Уверен, что с углублением развития китайско-российского сотрудничества все больше китайских компаний, таких как Haier будут приходить для инвестирования и развития сотрудничества с Татарстаном», — отметил консул.

Сян Бо напомнил, что компания Haier начала инвестировать в открытие завода на территории Республики Татарстан с 2015 года. Индустриальный парк был построен в 2018 году. С тех пор компания ежегодно открывает по одному заводу. Сейчас уже построены и введены в эксплуатацию производства холодильников, телевизоров, стиральных машин и завод по производству морозильных камер.

«Благодаря стратегической модели мобилизации производства предприятие сформировало полную цепочку поставок продукции. Это сделало его настоящим местным российским предприятием», — резюмировал Сян Бо.