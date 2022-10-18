Минниханов встретился с новым Генеральным консулом Китая в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с новым Генеральным консулом Китайской Народной Республики в Казани господином Сян Бо. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

Минниханов пожелал генконсулу успешной работы на новом посту и отметил, что у Татарстана и Китая много совместных интересов, уровень сотрудничества весьма высокий.

«Учитывая наши тесные экономические и культурные связи с Китаем, надеюсь, ваша работа в Татарстане будет интересной и плодотворной», – приводит его слова пресс-служба Президента РТ.

Справка:

Сян Бо родился в январе 1975 года в городе Чунцин. В 1998-2002 гг. – атташе Генерального Консульства КНР в Хабаровске. В 2003-2008 гг. работал в посольстве КНР в РФ. В 2008-2015 гг. занимал разные посты в департаменте Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР. В 2015-2021 гг. – советник посольства КНР в Туркменистане. С октября 2022 г. – Генеральный консул Китая в Казани.