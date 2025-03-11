Генераторы для фронта: как механик из Айши помогает бойцам СВО

Фото предоставлено Юлией Озеровой

В день отправки 24-го гуманитарного конвоя из Зеленодольска на фронт вместе с продовольствием и необходимыми вещами бойцам увезли несколько генераторов — как новых, так и уже бывших в эксплуатации. Однако прежде чем вновь отправиться в зону боевых действий, эти устройства прошли полную диагностику и ремонт в гараже опытного механика Фарида Фаттахова из села Айша.

Генератор — незаменимая техника на передовой: его используют и для подключения электроинструментов, и для обогрева блиндажей. Однако в условиях боевых действий ремонтировать их негде, поэтому вышедшие из строя агрегаты отправляют в тыл, где их восстанавливают мастера своего дела.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«Приходится их полностью разбирать — копоти много, очищать, мыть, затем дефектовать, покупать запчасти, менять все, что необходимо, а потом готовые отправлять обратно бойцам», — рассказал Фаттахов.

Этот генератор — уже пятый, который он починил, а вскоре ожидается еще три. Для него работа с механизмами привычна: много лет он трудился в совхозе «Овощевод» сварщиком, механиком, заведующим гаражом. Полгода назад познакомился с волонтером Сергеем Жуковым, и с тех пор активно помогает фронту.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«И вот мы разговорились, и я говорю: без всяких условий, привозите. Все делают люди, и мы сможем. Нашим ребятам надо помочь!» — поделился Фаттахов.

Генераторы рассчитаны на непродолжительную работу — до 12 часов, но на передовой их эксплуатируют гораздо дольше. В таких условиях они быстро выходят из строя: попадает вода, скапливается копоть, а некачественное масло приводит к поломке.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«Вот, например, американские генераторы — хорошие, но кольца не подходят, приходится менять всю поршневую», — объяснил механик.

Хотя Фарид привык работать в одиночку, его сосед, пенсионер и сварщик Анатолий Логинов, всегда готов прийти на помощь.

«У нас, у всех, кто отслужил, в крови — помочь в трудную минуту», — сказал Логинов.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Бойцы на фронте ценят этот труд — недавно они поблагодарили Фарида за его работу, пожелав бодрости духа и скорейшего завершения спецоперации.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов также поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке бойцов СВО и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.