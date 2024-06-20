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На каких пляжах в Татарстане купаться не стоит: гид по безопасному отдыху на воде
Где в Татарстане можно искупаться без вреда для здоровья? Еще перед открытием купального сезона сотрудники МЧС проинспектировали все пляжи, санитарные врачи регулярно проверяют воду на предмет ее безопасности. «Татар-информ» собрал список мест, где можно отдохнуть у воды, не рискуя здоровьем и жизнью.
Где в Татарстане можно искупаться?
В этом году, по данным Управления Роспотребнадзора по республике, организованы 20 пляжей, где татарстанцы могут искупаться.
Для отдыха в Казани доступны пять пляжей:
- «Локомотив» на Волге в Вахитовском районе,
- пляж «Нижнее Заречье» на Казанке в Кировском районе,
- «Комсомольский» в Дербышках,
- пляж у озера Глубокое,
- пляж у озера Большое Лебяжье.
Обустроены места для купания и в районах республики. Это городские пляжи в Нижнекамске, Набережных Челнах, Зеленодольске, Заинске, Альметьевске, Лениногорске, Нурлате, Тетюшах, Мамадыше, Мензелинске. Также доступны пляжи в Камско-Устьинском, Бугульминском, Муслюмовском районах и два места отдыха в Спасском районе.
Важно понимать: именно эти места отдыха каждую неделю проверяют сотрудники Роспотребназора, проводят лабораторные исследования воды и почвы и дают свое заключение о том, безопасно ли купаться в том или ином месте.
В Роспотребнадзоре объяснили, что информацию о пляжах им предоставляют исполнительные комитеты районов, эти пляжи считаются официальными.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану «Татар-информу» предоставили список, в котором пляжей оказалось гораздо больше, чем в перечне санитарных врачей. В него, как выяснилось, вошли и частные пляжи. То есть в этих местах отдыха обязательно должны быть спасатели и все должно быть оборудовано, потому что там могут купаться люди.
Например, в Зеленодольском районе помимо городского пляжа функционирует еще пять мест отдыха: в поселке Октябрьский, в Васильево, в городе вблизи водно-спортивного комплекса «Флинт», возле СНТ «Щурячий» и в районе паромной переправы.
В Челнах помимо городского пляжа оборудованы три места отдыха: «Добрый ветер» и «Сандали» на Каме, «Су Анасы» на Мелекеске.
Также в списке МЧС есть пляж в Агрызском районе в селе Красный Бор. В Нижнекамском районе в Камских Полянах. В Кукморском районе в деревне Киндер Куль. В Лаишевском районе в селе Именьково. В Тукаевском районе на территории Национального парка «Нижняя Кама» на левом берегу и в Елабужском районе – на правом. В Чистопольском районе в селе Змеево.
В Бугульминском районе целых четыре пляжа, большинство из них частные, принадлежат различным компаниям.
Какие пляжи не прошли лабораторную проверку?
По результатам исследований, уже вторую неделю список непригодных для купания пляжей не меняется. Их четыре, рассказали агентству в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
По микробиологии непригодны для купания казанский пляж «Нижнее Заречье», городской пляж в Мензелинске и пляж в Бугульминском районе.
По санитарно-химическим показателям, нормам не соответствуют казанские пляжи «Локомотив» и опять же «Нижнее Заречье».
Администрациям муниципалитетов и ответственным за эти пляжи санитарные врачи направили предписания об установке аншлагов с запретом на купание.
Самые небезопасные места по итогам прошлого года
«Татар-информ» проанализировал, какие пляжи в прошлом году чаще всего получали негативное заключение от санитарных врачей.
Абсолютный лидер среди всех пляжей республики – казанский пляж «Нижнее Заречье». Он чаще других мест отдыха получал заключение о несоответствии нормам.
Второе место по признанию негодным для купания в 2023 году за казанским пляжем «Локомотив».
Из районных мест отдыха лидирует по негативным оценкам санитарных врачей городской пляж в Набережных Челнах.
Напомним, что в 2022 году Татарстан облетела новость, что в озере Комсомольское в Казани нашли кишечную палочку, а в воде пляжа в Мензелинске опасные бактерии – цисты балантидии, которые могут вызвать кишечные кровотечения.
«Возбудителем балантидиаза является «балантидий кишечный». Источник заболевания – свиньи. Попадая во внешнюю среду, возбудитель формирует цистные формы, которые живут до нескольких недель, а иногда и несколько месяцев. У больных возникает общая интоксикация, появляются боли в животе, диарея, в фекалиях – слизь и кровь. С такими симптомами необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку наиболее опасными осложнениями балантидиаза являются появление язв с развитием перитонита и кишечные кровотечения», – рассказали в Роспотребнадзоре РТ.
Чтобы после отдыха остаться в здравии и хорошем настроении, санитарные врачи советуют внимательно следить за запрещающими купание знаками. И если на пляже такой аншлаг установлен, не стоит лезть в воду ни в коем случае. А спасатели строго запрещают купаться в местах, которые для этого не приспособлены, желание окунуться в воду там, где это запрещено, может стоить жизни.
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