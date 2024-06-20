На каких пляжах в Татарстане купаться не стоит: гид по безопасному отдыху на воде

Для отдыха в Казани доступны пять пляжей. Обустроены места для купания и в районах республики

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Где в Татарстане можно искупаться?

В этом году, по данным Управления Роспотребнадзора по республике, организованы 20 пляжей, где татарстанцы могут искупаться.

Для отдыха в Казани доступны пять пляжей:

«Локомотив» на Волге в Вахитовском районе,

пляж «Нижнее Заречье» на Казанке в Кировском районе,

«Комсомольский» в Дербышках,

пляж у озера Глубокое,

пляж у озера Большое Лебяжье.

Обустроены места для купания и в районах республики. Это городские пляжи в Нижнекамске, Набережных Челнах, Зеленодольске, Заинске, Альметьевске, Лениногорске, Нурлате, Тетюшах, Мамадыше, Мензелинске. Также доступны пляжи в Камско-Устьинском, Бугульминском, Муслюмовском районах и два места отдыха в Спасском районе.

Важно понимать: именно эти места отдыха каждую неделю проверяют сотрудники Роспотребназора, проводят лабораторные исследования воды и почвы и дают свое заключение о том, безопасно ли купаться в том или ином месте.

В Роспотребнадзоре объяснили, что информацию о пляжах им предоставляют исполнительные комитеты районов, эти пляжи считаются официальными.

Сотрудники Роспотребназора проводят лабораторные исследования воды и почвы и дают заключение о том, безопасно ли там купаться Фото: © «Татар-информ»

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану «Татар-информу» предоставили список, в котором пляжей оказалось гораздо больше, чем в перечне санитарных врачей. В него, как выяснилось, вошли и частные пляжи. То есть в этих местах отдыха обязательно должны быть спасатели и все должно быть оборудовано, потому что там могут купаться люди.

Например, в Зеленодольском районе помимо городского пляжа функционирует еще пять мест отдыха: в поселке Октябрьский, в Васильево, в городе вблизи водно-спортивного комплекса «Флинт», возле СНТ «Щурячий» и в районе паромной переправы.

В Челнах помимо городского пляжа оборудованы три места отдыха: «Добрый ветер» и «Сандали» на Каме, «Су Анасы» на Мелекеске.

Также в списке МЧС есть пляж в Агрызском районе в селе Красный Бор. В Нижнекамском районе в Камских Полянах. В Кукморском районе в деревне Киндер Куль. В Лаишевском районе в селе Именьково. В Тукаевском районе на территории Национального парка «Нижняя Кама» на левом берегу и в Елабужском районе – на правом. В Чистопольском районе в селе Змеево.

В Бугульминском районе целых четыре пляжа, большинство из них частные, принадлежат различным компаниям.

По результатам исследований, уже вторую неделю список непригодных для купания пляжей не меняется Фото: © «Татар-информ»

Какие пляжи не прошли лабораторную проверку?

По результатам исследований, уже вторую неделю список непригодных для купания пляжей не меняется. Их четыре, рассказали агентству в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

По микробиологии непригодны для купания казанский пляж «Нижнее Заречье», городской пляж в Мензелинске и пляж в Бугульминском районе.

По санитарно-химическим показателям, нормам не соответствуют казанские пляжи «Локомотив» и опять же «Нижнее Заречье».

Администрациям муниципалитетов и ответственным за эти пляжи санитарные врачи направили предписания об установке аншлагов с запретом на купание.

Казанский пляж «Локомотив», как и «Нижнее Заречье», не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самые небезопасные места по итогам прошлого года

«Татар-информ» проанализировал, какие пляжи в прошлом году чаще всего получали негативное заключение от санитарных врачей.

Абсолютный лидер среди всех пляжей республики – казанский пляж «Нижнее Заречье». Он чаще других мест отдыха получал заключение о несоответствии нормам.

Второе место по признанию негодным для купания в 2023 году за казанским пляжем «Локомотив».

Из районных мест отдыха лидирует по негативным оценкам санитарных врачей городской пляж в Набережных Челнах.

Напомним, что в 2022 году Татарстан облетела новость, что в озере Комсомольское в Казани нашли кишечную палочку, а в воде пляжа в Мензелинске опасные бактерии – цисты балантидии, которые могут вызвать кишечные кровотечения.

В 2022 году Татарстан облетела новость, что в озере Комсомольское в Казани нашли кишечную палочку, а в воде пляжа в Мензелинске опасные бактерии Фото: © «Татар-информ»

«Возбудителем балантидиаза является «балантидий кишечный». Источник заболевания – свиньи. Попадая во внешнюю среду, возбудитель формирует цистные формы, которые живут до нескольких недель, а иногда и несколько месяцев. У больных возникает общая интоксикация, появляются боли в животе, диарея, в фекалиях – слизь и кровь. С такими симптомами необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку наиболее опасными осложнениями балантидиаза являются появление язв с развитием перитонита и кишечные кровотечения», – рассказали в Роспотребнадзоре РТ.

Чтобы после отдыха остаться в здравии и хорошем настроении, санитарные врачи советуют внимательно следить за запрещающими купание знаками. И если на пляже такой аншлаг установлен, не стоит лезть в воду ни в коем случае. А спасатели строго запрещают купаться в местах, которые для этого не приспособлены, желание окунуться в воду там, где это запрещено, может стоить жизни.

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