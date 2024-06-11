В Роспотребнадзоре назвали 20 пляжей Татарстана, которые будут работать в этом году

В Татарстане этим летом будут работать 20 пляжей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Для отдыха в столице республики доступны пляж «Локомотив» на Волге в Вахитовском районе, пляж «Нижнее Заречье» на Казанке в Кировском районе, «Комсомольский» в Дербышках, а также пляжи озер Глубокое и Большое Лебяжье.

Кроме того, обустроены городские пляжи в Нижнекамске, Набережных Челнах, Зеленодольске, Заинске, Альметьевске, Лениногорске, Нурлате, Тетюшах, Мамадыше, Мензелинске. Также доступны пять пляжей в Камско-Устьинском, Бугульминском, Муслюмовском районах и два места отдыха в Спасском районе.

Каждую неделю сотрудники Роспотребназора будут проводить лабораторные исследования воды и почвы в этих местах отдыха.

«Татар-информ» сообщал, что на этой неделе несоответствия нормам нашли на казанском пляже «Нижнее Заречье» и «Локомотив», на городском пляже Мензелинска и на пляже в Бугульминском районе.