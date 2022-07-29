В воде пляжа Мензелинска нашли бактерии, которые могут привести к кишечным кровотечениям

В озере Комсомольское в Казани нашли кишечную палочку, а в воде пляжа в Мензелинске опасные бактерии. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

По результатам исследования, на городском пляже Мензелинска нашли цисты балантидии.

«Возбудителем балантидиаза является «балантидий кишечный». Источник заболевания – свиньи. Попадая во внешнюю среду, возбудитель формирует цистные формы, которые живут нескольких недель, а иногда и несколько месяцев. У больных возникает общая интоксикация, появляются боли в животе, диарея, в фекалиях – слизь и кровь. С такими симптомами необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку наиболее опасными осложнениями балантидиаза являются появление язв с развитием перитонита и кишечные кровотечения», – рассказали в Роспотребнадзоре РТ.

По данным санитарного ведомства, пляжи Мензелинска и Муслюмово не соответствуют нормам по санитарно-химическим показателям.

По микробиологическим показателям не соответствуют нормам казанские пляжи «Нижнее Заречье», «Локомотив» и пляж в Лаишево – там нашли общие колиформные бактерии. В воде пляжа у озера Комсомольское в Казани обнаружили кишечную палочку.

В ведомстве добавили, что администрациям районов и ответственным юридическим лицам направили предложения об установке аншлагов о запрете купания.

«В связи с тем, что качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, Роспотребнадзор не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», – заключили в пресс-службе санитарного ведомства.