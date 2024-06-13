«В группе риска пожилые люди и дети»: врачи объяснили, как татарстанцам спасаться в жару

В Татарстане установилась жаркая погода, термометры стойко держатся за отметкой в +30 °C

Фото: © «Татар-информ»

«В жару в зоне риска все люди с хроническими заболеваниями»

В Татарстане установилась жаркая погода, термометры стойко держатся за отметкой в +30 °C. По данным Управления здравоохранения Казани, с 3 по 9 июня к врачам с симптомами теплового и солнечного удара обратились трое казанцев, а уже с 10 по 12 июня – девять человек.

Проблема жаркой погоды со стороны непосвященного человека не кажется проблемой вовсе. Однако аномальная жара, которая ожидает татарстанцев этим летом, в состоянии переубедить любого скептика.

«Когда наступают жаркие летние дни, многие из нас чувствуют упадок сил, ухудшение общего самочувствия, снижение работоспособности. Такая погода не только некомфортна, но и опасна для здоровья. В это время как никогда высоки риски получения солнечного и теплового удара и обезвоживания», – рассказала «Татар-информу» терапевт отделения профилактики казанской поликлиники №10 Тамара Иванищева.

Медики предупреждают, кому именно нужно быть особенно осторожными и внимательными к своему здоровью в период высоких температур.

«В группе риска пожилые люди и дети до 3 лет, у которых просто не работает система терморегуляции из-за незрелости центральной нервной системы. Также рискуют все люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем в любом возрасте, онкологические больные», – рассказала заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №7 Мария Горбунова.

Врачи советуют: чтобы понимать, находитесь ли вы в группе риска, необходимо ежегодно проходить диспансеризацию, ведь людям с хроническими заболеваниями в жару нужно быть еще внимательнее к своему здоровью.

Принимая солнечные ванны, вполне возможно угодить в реанимацию Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, мало кто из нас, загорая, беспокоится о солнечных ожогах. Вероятно, потому, что не все знают, что солнечные ожоги увеличивают риск развития рака. Принимая солнечные ванны, вполне возможно угодить в реанимацию. На днях молодая жительница Санкт-Петербурга решила позагорать и получила ожоги 80% поверхности тела. Ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

«В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Температура питьевой воды, напитков, чая – 12-15 °С. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, молочнокислых напитков, соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей», – рассказала Тамара Иванищева.

Что есть и что пить в жару?

Врачи подчеркивают, что нарушение питьевого режима чревато обезвоживанием, которого особенно стоит опасаться спортсменам. Состояние мышц напрямую зависит от воды, которая теряется с обезвоживанием. Так что чтобы резко не ослабеть, нужно пить воду.

Нарушение питьевого режима чревато обезвоживанием, которого особенно стоит опасаться спортсменам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако и в воде таится опасность. Ледяная вода в такую погоду категорически противопоказана. Она дольше задерживается в желудке, дольше отдает минеральные вещества и заставляет вас потеть еще сильнее. Врачи советуют: пейте напитки комнатной температуры, без содержания кофеина, что важно, иначе будет дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и повысится риск возникновения инсульта.

«Соки лучше пить разбавленными. Есть в жару лучше маленькими порциями, но часто. Летом продукты портятся быстро, поэтому не покупайте пирожки с мясом, субпродуктами, песочные корзиночки с кремом и уличный фастфуд. Уменьшите объем и калорийность пищевого рациона. В жару лучше отказаться от мясных продуктов, особенно колбасных изделий, копченостей, а также свести к минимуму употребление кондитерских изделий. Отдавайте предпочтение нежирным молочным продуктам», – рассказала терапевт Тамара Иванищева.

Постарайтесь не есть много жирного, чтобы не перегружать организм. И, что крайне важно, в жару откажитесь от алкоголя – опьянение в жару переносится хуже. Не обманывайте и не обманывайтесь, какой бы это ни было трагедией: холодное пиво отнюдь не охлаждает. Любой алкоголь провоцирует обезвоживание, так что пьющий в жару человек мечется между страшным обезвоживанием, которое в теории может привести к летальному исходу, и классическим циррозом печени.

«Не увлекайтесь мороженым! Оно только создает иллюзию охлаждения, а на самом деле это калорийный продукт и его излишнее употребление только увеличивает выработку тепла», – поделилась Тамара Иванищева.

Мороженое только создает иллюзию охлаждения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как помочь человеку, который перегрелся?

«Стоит избегать нахождения на улице, тем более под прямыми солнечными лучами, в самое жаркое время суток. Лучше дела переносить на время до девяти утра и после шести вечера. Исключаем физические нагрузки. Одеваться в светлую одежду свободных фасонов, натуральные ткани – хлопок, лен. Обязательно должен быть головной убор, желательно светлый. Контроль питьевого режима – около 2 литров воды в сутки. Исключить горячие напитки – кофе, чай, алкоголь, конечно. Людям с хроническими заболеваниями всегда нужно иметь с собой препараты “скорой самопомощи”. Эти препараты в зависимости от заболевания рекомендует врач индивидуально», – объяснила Мария Горбунова.

Если вы все-таки вы получили солнечные ожоги, не увлекайтесь народными средствами, советуют врачи.

«Солнечные ожоги лучше лечить холодной водой – минут пятнадцать подержать обожженный участок кожи под струей воды. Или сделать холодный водный компресс, или пользоваться средствами с пантенолом – кремами или спреями, они продаются без рецепта в аптеках. Сметана в данном случае никак не поможет», – рассказала Мария Горбунова.

Чтобы помочь человеку, который получил солнечный или тепловой удар, нужно знать их симптомы: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, слабость, потеря сознания.

В группе риска пожилые люди и дети до 3 лет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Как помочь? По возможности перевести-перенести человека в прохладное помещение с кондиционером или в тень. Там освободить от тесной одежды, дать воду, холодный компресс на голову, вызвать бригаду скорой помощи», – объяснила Мария Горбунова.

Чтобы определить, что человеку стало плохо именно из-за жары, спросите у него, не находился ли он до того, как ему стало плохо, под солнцем, в душном помещении и имеет ли хронические заболевания. Эту информацию позже стоит сообщить бригаде скорой помощи.

«Охлаждаться самому после нахождения на улице ⁠лучше всего в душе. Кондиционеры ­– это хорошо, но температура на них должна быть не меньше 22-23 градусов. Если вы чувствуете, что вам плохо от жары, вызывайте помощь, не ждите», – поделилась Мария Горбунова.

Специалисты Министерства здравоохранения Татарстана рекомендуют внимательно следить за своим самочувствием в жару – это крайне важно. Соблюдать все рекомендации медиков, а если стало плохо, немедля обращаться к врачам.