«Газпром» получил от Siemens документы по возврату турбины для «Северного потока»

Компания «Газпром» получила от Siemens документы по возврату турбины для трубопровода «Северный поток». Об этом ТАСС сообщили в госхолдинге.

«„Газпром“ изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», — сказано в заявлении компании.

У российского газового холдинга остаются вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, которые важно решить для поставки двигателя в Россию и срочного капремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая». В этой связи «Газпром» снова запросил Siemens срочно предоставить необходимые документы и разъяснения.

Напомним, что из-за задержки возврата газоперекачивающих агрегатов с 14 июня Россия была вынуждена сократить поставки топлива по газопроводу. Затем в течение 10 дней «Северный поток» закрывался на технический ремонт.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что затягивание процесса не связано с проведением спецоперации на Украине. По его мнению, Канада, у которой находилась турбина, руководствовалась «сугубо прагматическими» целями и пыталась таким образом вытеснить Россию для поставок нефти в Евросоюз.