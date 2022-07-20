Путин объяснил задержку турбины для «Северного потока» желанием Канады выйти на рынок ЕС

Задержка турбины для «Северного потока» не связана с тем, что Россия проводит военную спецоперацию на Донбассе. Подобные санкции Канады в отношении «Газпрома» объясняются тем, что Оттава хочет заменить Москву в поставках нефти на рынок Евросоюза, заявил Президент России Владимир Путин.

Попытки задержать оборудование объясняются исключительно «прагматическими мотивами» страны, которая сама производит нефть и газ, уверен Путин. «В основе этого решения – никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе», – подчеркнул он.

Путин также напомнил о том, что Оттава заявила о принятом решении вернуть турбину России, чтобы «Газпром» возобновил перекачку газа по «Северному потоку» в полном объеме.

«Но в каком качестве вернут? Каковы там технические параметры после выхода из этого планового ремонта? Может, возьмут и в какой-то момент отключат и все, и встанет "Северный поток"», – цитирует «Интерфакс» российского лидера.

Напомним, с 14 июня поставки по российскому трубопроводу сократились, причиной стал несвоевременный возврат газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта. Сейчас по газопроводу прокачивается лишь 40% газа от максимально возможного объема.

Сегодня «Газпром» снова направил запрос компании Siemens с просьбой предоставить документы для возврата оборудования.