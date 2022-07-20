«Газпром» повторно запросил документы на турбину для «Северного потока»

«Газпром» снова направил запрос компании Siemens с просьбой предоставить документы для возврата из ремонта турбины для газопровода «Северный поток». Об этом госкорпорация сообщила в своем телеграм-канале.

«„Газпром“ на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС „Портовая“ в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС», — объяснили в компании, обратив внимание, что возврат турбины и последующий ремонт других двигателей напрямую влияют на безопасное использование газопровода.

Прошлый запрос российская компания сделала 15 июля, заявив, что рассчитывает на выполнение сервисных обязательств.

Позднее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Канада вернула турбину. «Что касается «Северного потока», то России никто не мешает поставлять газ в ЕС по нему, поскольку Канада решила вернуть газовую турбину и она уже отправлена», – сказала фон дер Ляйен. (цитата по ТАСС).

Напомним, с 14 июня поставки по российскому трубопроводу сократились, причиной стал несвоевременный возврат газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта. Сейчас по газопроводу прокачивается лишь 40% газа от максимально возможного объема.

Кроме того, с 11 по 21 июля работа обеих ниток приостановлена из-за ежегодного планового ремонта газопровода.

Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что Канада согласилась вернуть турбину Германии, что позволит ей избежать нарушения собственных санкций, введенных против России.