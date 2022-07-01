Обе нитки «Северного потока» закроют на ремонт на 10 дней

Обе нитки «Северного потока» будут приостановлены в период с 11 по 21 июля. В этот период будет проводиться ежегодный плановый ремонт газопровода, сообщает ТАСС.

«С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода „Северный поток“ для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода», — отмечается в сообщении швейцарской компании.

О проведении работ стало известно заранее, график прошел согласование с партнерами по транзиту.

Поставки газа по «Северному потоку» начали сокращаться с 14 июня. Причиной послужил несвоевременный возврат газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта, а также выявление технических неполадок. Затем компания объявила, что одна из газовых турбин не может быть возвращена после починки из-за действующих антироссийских санкций. Поэтому сейчас через «Северный поток» прокачивается лишь 40% газа от максимально возможного объема.

Ранее в СМИ появилась информация, что Германия рассматривает возможность национализации «Северного потока-2» из-за проблем с поставками газа.