Песков: Путин иногда с юмором относится к слухам о датах нападения РФ на Украину

Президент РФ Владимир Путин иногда с юмором воспринимает сообщения с датами якобы планируемого российского вторжения на Украину и может даже пошутить на эту тему. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что к такому «маниакальному информационному безумию» трудно относиться с пониманием.

«К такому трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит – просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», – сказал Песков.

В последнее время западные СМИ все чаще заявляют о подготовке России к эскалации на Украине. Российская сторона, неоднократно заявлявшая, что не собирается «проявлять агрессию по отношению к кому-либо», в свою очередь, заявила об оптимизации работы своих учреждений, расположенных на украинской территории, чтобы избежать информационных провокаций.

Президент РФ Владимир Путин обвинил власти Украины в попытках «демонтажа» Минских соглашений.