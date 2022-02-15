Два британских таблоида назвали время «вторжения» России на Украину

Британские таблоиды Sun и Mirror заявляют, что «вторжение» России на Украину запланировано на три часа ночи среды по местному времени. Газеты ссылаются на данные американской разведки, передает РИА Новости.

«Российское вторжение назначено на „3 ночи завтра“ по местному времени с танковыми и ракетными атаками», — сказано в заголовке статьи в Mirror. Авторы ссылаются на американские разведслужбы — источник якобы сообщил об этом сотрудникам издания в Киеве. При этом в подводке к тексту написано, что «вторжение начнется в среду в полдень». Разница во времени никак не поясняется.

Mirror пишет: источники «предполагают», что Россией «могут быть нанесены» авиаудары по военным и правительственным командным пунктам, за которыми последует танковое наступление, а корабли «могут» штурмовать южное украинское побережье.

Sun же утверждает, что будет «массированный ракетный удар» при участии 200 тыс. военнослужащих. Источник в разведке США сообщил таблоиду, что 3 часа ночи — «наиболее вероятное время» для начала «вторжения».

Ранее газета Politico, тоже ссылаясь на информированные источники, написала, что Президент Соединенных Штатов Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, Евросоюза и НАТО назвал 16 февраля датой «вторжения» РФ на Украину.

Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что к подобным публикациям сложно относиться серьезно. По его словам, глава государства Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.

Напомним, ранее Bloomberg назвало 15 февраля датой «вторжения» на Украину. При этом неделей ранее агентство ошибочно опубликовало заголовок «Россия вторглась на Украину» на своем сайте, а затем удалило публикацию.