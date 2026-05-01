Гатиятулин прокомментировал третью победу «Ак Барса» над «Металлургом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги четвертого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга», в котором казанская команда одержала третью победу (4:1) и повела в серии со счетом 3-1.

«По ходу матча добавляли. Во втором периоде за счет своих активных действий создали моменты, забили два гола. Третий период получился боевой, довели матч до победы. Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку», – поделился наставник.

Комментируя эпизод с засчитанной шайбой соперника, Гатиятулин отметил: «Объявили переход хода. Где-то же такое было? В "Поле Чудес"? Подъехали, сказали, что приняли такое решение, что действительно был переход хода. Мы посмотрим этот момент, разберем, попросим прояснить его».

Говоря об игре в целом, специалист подчеркнул, что «Ак Барс» старается отталкиваться от собственной модели, при этом анализируя соперника.

«У каждой команды есть свои сильные стороны. Важно то, как ими пользоваться. Мы всегда отталкиваемся от своей игры, но, тем не менее, разбираем соперника. Изучаем, за счет чего можем сыграть, за счет чего можем прибавить. Сегодня это получилось», – сказал главный тренер.

Гатиятулин также выделил игру вратаря Тимура Билялова, который выручил команду в ключевом моменте.

«Идет плей-офф, полуфинал, здесь высокое напряжение, и цена ошибки большая. Может быть, мы немножко ошиблись в этом моменте из-за излишнего желания. Но отмечу Билялова, он здорово сыграл и спасает нас в нужные моменты», – отметил он.

Тренер подчеркнул, что команда сохраняет рабочий настрой. «Мы идем шаг за шагом, от матча к матчу. Здесь важно правильно восстановиться и правильно подготовиться», – резюмировал он.