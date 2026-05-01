Департамент судейства КХЛ разъяснил результаты двух видеопросмотров в четвертом матче «Ак Барса» и «Металлурга»

Официальный департамент судейства лиги опубликовал пояснения по двум тренерским запросам, которые состоялись в четвёртой игре полуфинальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

Первый эпизод произошёл на 43-й минуте матча. После того как форвард «Ак Барса» Александр Барабанов забросил шайбу, главный тренер «Металлурга» Андрей Разин взял запрос на блокировку вратаря перед взятием ворот. По итогам видеопросмотра было установлено, что атакующий игрок воздействовал на щиток голкипера и помешал ему исполнить свои обязанности. В результате гол был отменён.

Второй запрос случился на 46-й минуте. После гола нападающего «Металлурга» Егора Коробкина главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин инициировал видеопросмотр на предмет паса рукой перед взятием ворот. Изучив эпизод, департамент судейства пришёл к выводу, что, хотя пас рукой действительно имел место, после этого произошёл переход контроля шайбы к команде «Ак Барс». В связи с этим гол был признан чистым и засчитан.