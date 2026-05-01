«Судей поменял бы»: «Ак Барс» переигрывает «Магнитку», а Разин видит причину в «силовом приеме» арбитра

После четвертого матча полуфинальной серии между «Ак Барсом» и «Металлургом» казанская команда оказалась в шаге от финала Кубка Гагарина. Победа 4:1 – и теперь подопечные Анвара Гатиятулина едут в Магнитогорск при счете 3-1 в серии.

В справедливости успеха усомниться сложно: «Ак Барс» сыграл в образцовый хоккей, перетерпев мощный штурм «Магнитки» в первом периоде, а затем переведя игру в удобное для себя русло. Казанцы в этом матче продемонстрировали завидную дисциплину и умение наказывать соперника за малейшую потерю концентрации. Хозяева действовали в своем стиле – вязко в обороне и максимально конкретно в завершении.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но у магнитогорской стороны другая точка зрения на этот вопрос. Пожалуй, этот поединок из тех, когда действия одной из команд, сыгравшей практически идеально, отходят в тень на фоне работы судейской бригады. Целый ряд отмененных или засчитанных после видеопросмотров шайб, а также курьезные эпизоды с вмешательством арбитров в игру заставили после матча говорить не о пушечном броске Григория Денисенко, который стал победным для «Ак Барса», а об арбитре Антоне Гофмане и его коллегах.

Главным героем по окончании встречи уже по традиции стал Андрей Разин. Как бы главный тренер «Магнитки» ни пытался уходить от «судейских» вопросов, избежать критики арбитров полностью у него все равно не выходит. Уже во время флеш-интервью сразу после финальной сирены он не стал скрывать своего возмущения качеством арбитража. Когда его спросили, что бы он изменил в прошедшем матче, если бы имел такую возможность, Разин выдал самый хлесткий комментарий сезона.

«Что бы я поменял этом в матче? Судей поменял бы. Я их не ругаю. Мне же можно такое говорить? Потому что они сегодня в тело играли, в наших нападающих», – сказал с улыбкой наставник «Магнитки».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уже на пресс-конференции он дал более развернутое объяснение своему возмущению.

«Во втором периоде был ключевой момент, когда судья Гофман сыграл в тело, во Владимира Ткачева, потом пошла атака соперника, и нам забили гол. Бывает такое, мы и выход «три в ноль» не забили, а нам забили. Удача? А что вы скажете про силовой прием Гофмана? Фарт надо заработать. Значит, не заработали», – резюмировал Разин.

Действительно, момент со столкновением арбитра и форварда «Магнитки» стал роковым для гостей: потеря контроля над шайбой обернулась быстрой контратакой казанцев и взятием ворот. Но это был не единственный повод для споров. В игре случилось сразу два резонансных видеопросмотра, в одном из которых уже ставший знаменитым своей безошибочностью штаб казанских видеотренеров впервые дал-таки осечку в этом плей-офф.

В первом случае рассматривался гол нападающего «Ак Барса» Кирилла Семенова на предмет игры высоко поднятой клюшкой. После изучения видеоповторов арбитры и Департамент судейства КХЛ подтвердили легитимность взятия ворот.

«Первое касание шайбы игроком «Ак Барса» №94 произошло клюшкой, которая находилась не выше уровня перекладины ворот. Клюшка не находилась в положении «высоко поднятой», поэтому гол засчитан верно», – говорится в официальном разъяснении, опубликованном уже после матча.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Второй эпизод касался уже гола «Металлурга», который был отменен. Разин и его штаб пытались доказать, что шайба пересекла линию по правилам, однако КХЛ подтвердила правоту судей, зафиксировавших помеху вратарю:

«После видеопросмотра было определено: атакующий игрок «Металлурга» совершил контакт с вратарем «Ак Барса» в площади ворот, что помешало тому отразить бросок. На основании этого гол был отменен корректно».

Несмотря на эти разъяснения, эмоциональный фон серии накален до предела. Анвар Гатиятулин после игры был традиционно сдержан, предпочитая говорить о командной работе, но 3-1 в серии – это более чем весомый аргумент в его пользу. Комментируя неудачный видеочеллендж и официальное объяснение от судей под комичной формулировкой «переход хода», он даже сравнил эту ситуацию с культовой программой Леонида Якубовича.

– По ходу матча добавляли. Во втором периоде за счет своих активных действий создали моменты, забили два гола. Третий период получился боевой, довели матч до победы. Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Как арбитры объяснили вам незасчитанную шайбу «Металлурга»? Вы брали запрос на пас рукой, они объявили «переход хода».

– Объявили переход хода. Где-то же такое было? В «Поле чудес»? Подъехали, сказали, что приняли такое решение, что действительно был переход хода. Мы посмотрим этот момент, разберем, попросим прояснить его, – сказал Гатиятулин.

Так или иначе, теперь «Ак Барс» едет в Магнитогорск за путевкой в финал, а Андрею Разину предстоит решить почти невозможную задачу – найти способ не только обыграть системную Казань, но и постараться «устаканить» вспыхнувшие эмоции. От такого поражения «Магнитка» очень легко может поплыть, как это было с минским «Динамо» после обидной неудачи во втором матче серии. Градус противостояния достиг точки, где хоккей превращается в настоящую войну нервов.