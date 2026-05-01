«Ак Барс» обыграл «Металлург» в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина и повел 3-1 в серии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый период прошел без заброшенных шайб при преимуществе гостей. Магнитогорцы устроили штурм казанских ворот, но реализовать скоростное превосходство так и не смогли.

«Ак Барс» вышел вперед уже после пересечения экватора матча. Сначала ворота распечатали уральцы – Роман Канцеров отличился после быстрой атаки, но оказалось, что он это сделал уже после свистка за нарушение правил – Федоров высоко поднял клюшку. Гол был отменен, а Федоров удален.

Казанцы быстро реализовали большинство. Никита Лямкин получил шайбу на синей линии и набросил, снаряд сломал клюшку Короткова, дальше зацепил Александра Барабанова, еще раз срикошетил от Паливко и заскочил в ворота, 1:0.

Следом пришла и вторая шайба. Уже в равных составах Яковлев отдал передачу за воротами, шайба застряла в снегу, первым к ней успел Дмитрий Яшкин, тут же отдавший на пятак, а Григорий Денисенко расстрелял ворота Набокова – 2:0.

Уже на старте третьего периода «Ак Барс» затолкал и третью шайбу на пятаке в «куче-мале», но после видеопросмотра была определена помеха вратарю, гол был отменен.

Одну шайбу уральцы смогли отыграть на 46 минуте игры. Джонсон из-за ворот отдал передачу на Орехова, тот не стал бросать, а сильно покатил в клюшку Коробкину, который удачно ее подставил, направив шайбу в дальний угол – 1:2. Тренерский штаб взял видеопросмотр эпизода, но запрос не подтвердился, поэтому Пустозеров пошел отбывать на скамейке.

Вместо того, чтобы воспользоваться моментов игроки «Магнитки» сами принялись удаляться. Сначала Роман Канцеров удалился за удар клюшкой в лицо Карпухина. А следом и Барак отправился в штраф-бокс за толчок клюшкой.

А на 55 минуте казанцы вернули себе преимущество в две шайбы. Магнитогорцы имели возможность сравнивать, когда вдвоем едва не переиграли Билялова, но Джонсон не смог обыграть Билялова в упор, в ответ хозяева провернули контратаку, Семёнов с правого края покатил на пятак Тодду, который играючи переправил шайбу в открытый угол – 3:1.

За две минуты до конца Андрей Разин снял вратаря, магнитогорцы отдали неточную передачу в казанской зоне, а Дмитрий Яшкин отправил шайбу в пустые ворота – 4:1.

«Ак Барс» – «Металлург» – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов, 34:44, 5х4)

2:0 Денисенко (Яшкин, 35:50)

2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон, 45:31)

3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевский, 54:10)

4:1 Яшкин (ПВ)