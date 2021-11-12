Гатауллина: Татарстан вошел в пятерку лидеров по освещению переписи в СМИ

Татарстан вошел в топ-5 регионов — лидеров по освещению Всероссийской переписи населения-2021 в прессе. Об этом сообщила сегодня руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Спикер поблагодарила собравшихся в брифинг-зале Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» журналистов и, пользуясь случаем, обратилась к жителям республики.

«Хочу еще раз напомнить всем, кто не стал участником Всероссийской переписи населения, что это необходимо, важно и еще существует возможность это сделать», — подчеркнула Гатауллина.

С 15 октября по 14 ноября в стране проходит Всероссийская перепись населения. Итоги первого этапа акции опубликуют до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря 2022 года. В переписной кампании ранее приняли участие стали Президент РФ Владимир Путин, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и многие другие.