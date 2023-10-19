Во всей Галерее современного искусства на 3,5 месяца разместится «Перевернутое сафари»

Фото: ГМИИ РТ

Все три этажа Галереи современного искусства Музея ИЗО РТ займет до февраля масштабный выставочный проект «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки». В Казань доставлены 300 работ 33 африканских и 12 российских художников, артефакты из собрания Музея-заповедника Поленова (Тульская область), архивные материалы, а также инсталляции, созданные специально для выставки. Одну из них монтируют у входа в Галерею современного искусства.

Фото: © Оксана Романова/ «Татар-информ»

Конструкция настолько существенных размеров, что для ее установки музею пришлось получать у городских властей официальное разрешение.

«Автор этой инсталляции – марокканский художник Медерик Тюрей. Объект называется “Тотем божества вечного сохранения воды” и посвящен экологическим проблемам африканского континента, а именно неравному и затрудненному доступу к чистой питьевой воде. Именно поэтому работа выполнена из разноцветных пластиковых емкостей для воды», – прокомментировали установку конструкции «Татар-информу» в галерее «Триумф».

Фото: © Оксана Романова/ «Татар-информ»

Вместе с питерским Центральным выставочным залом «Манеж», Центром визуальной культуры Béton и Галереей современного искусства Музея ИЗО Татарстана «Триумф» являются соорганизаторами экзотической выставки. Проект задуман как антиколониальный – он представляет современное искусство Африки как множество локальных направлений после обретения странами континента независимости.

Фото: ГМИИ РТ

«Перевернутое сафари» в названии выставки, по замыслу организаторов, должно акцентировать необходимость пересмотра привычного взгляда на африканское искусство, признания его разных граней, вариативности тем и визуальных решений. До середины ХХ века, напоминают инициаторы проекта, искусство Африки воспринимали исключительно как этнографический или антропологический элемент, не имеющий эстетической ценности. Последние годы рассматривают его как способ рассказать западной аудитории об опыте носителей иной культуры. Как следствие – художников Африки воспринимают зачастую лишь через призму их этнической принадлежности.

Фото: ГМИИ РТ

Посетители выставки увидят работы художников из Ганы, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Нигерии, ЮАР, Мозамбика, Сенегала, Того, Зимбабве, Конго, Армении, США, Италии, Швейцарии/Гвинеи и России. Творения одной из участниц масштабного проекта уже знакомы казанцам, она дважды презентовала свои работы в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана – это фотодива Ольга Мичи. Ее произведения, в том числе, посвященные африканским народам, в прошлых выставочных сезонах экспонировались на выставках «Выбор пути», «Лицо божества» и «Жилище будущего».

«Перевернутое сафари. Современное искусство Африки» можно будет посетить в Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ с 21 октября до 4 февраля 2024 года.