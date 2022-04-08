Африка, Чукотка и маски цивилизаций: Казань представила фотокартины в пластике Ольги Мичи

В Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ открылась необычная фотовыставка тревел-художницы, в прошлом фотокорреспондента ТАСС, журналиста и ведущей программы «Экстремальный фотограф. Живая планета» на канале «Россия» Ольги Мичи.

Здесь представлено около сотни масштабных произведений, выполненных со значительной долей компьютерной доработки и отпечатанных в технологии пластификации (на панелях из пластика), почти в полный рост человека. Все фотокартины представляют большой проект «Выбор пути», но в то же время разделены на две самостоятельные выставки.

На втором этаже размещены работы цикла «Лицо божества». Он рассказывает об эволюции маски от зари человечества до наших дней. Здесь и аутентичные маски разных народов, подаренные художнице ее представителями, а затем переданные ею в Музей Востока, и спортивные шлемы, и шлемы для водолазов…

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На третьем этаже в фотокартинах можно увидеть представителей народов мурси, сурма, акха, каян, сильвер палаунг, племени па-о, чукчей и других. Это выставка «Уязвимые». На вернисаже, проходившем с аншлагом, запечатленные Ольгой Мичи персонажи фото из-за крупного формата печати становились словно соучастниками и соприсутствовали на открытии выставки.

«Съемка началась в 2018 году, длилась два года. Проходила она в трех местах: долина реки Ома, Чукотка и Мьянма. Огромное количество народов и племен, но не стояла задача сделать этнографический проект. Об этом говорят черные фона — я не хочу, чтобы вы видели фона, чтобы вы размышляли с точки зрения, какие они бедные, как они плохо живут. Я хочу, чтобы вы видели людей, которые некоторые на вас смотрят смущенно, некоторые гордо. Когда я снимала их, главное условие было — прийти в том, в чем они хотят презентовать себя западному зрителю. Один из моих героев приехал даже на мотоцикле, показать: смотрите, я крутой. Были выбраны регионы, диаметрально разные. Люди эти никогда между собой не встречались», — рассказала журналистам о работе над проектом Ольга Мичи.

Было отснято более 50 тысяч кадров, затем из них отобрали сначала 1000, потом 200, в итоговом каталоге проекта — 195. В Казань фотохудожник привезла около полусотни. Каждого человека с фото, пояснила Ольга Мичи, снимали не в студии, а на его родине, для этого в экспедиции была палатка и несколько черных фонов на смену запылившимся. Каждый персонаж, подчеркивает художница, олицетворяет наше время — каждый из них вместе с тем, что этнически самобытен, герой нашего времени.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Уязвимость мы предлагаем рассматривать не как уязвимость одного народа, а как уязвимость всей цивилизации. Например, женщина с центральной работы выставки, обрамленной драконом на раме, живет в племени в Мьянме. Они называют себя па-о — дочери дракона. Считают, что они произошли от матери дракона. Они до сих пор наматывают особый тюрбан, который украшают раковиной. Но мы видим и современные атрибуты — современный телефон, современная сшитая одежда, конечно, они смотрят телевизор, на их культуру оказывает влияние уже другой дракон — годзила», — пояснила Ольга Мичи.

Центральным объектом цикла «Лицо божества», несмотря на фототворение с маской Человека-паука, современным военным шлемом, маской Терминатора и еще множеством образов, стало большое зеркало с эффектом кривизны краев. В нем посетители Галереи могут увидеть центральный персонаж, которому присуще желание носить маску — человека, и конкретно себя.

«Мне было интересно приехать на эту выставку. „Лицо божества“: мы все носим маски, и, к сожалению, лицемерие, умение надевать чужие маски, которые иногда нам совсем не идут, становится нормой нашей жизни. Несмотря на то, что маски эти сделаны великолепно, под ними трудно разглядеть истинное лицо человека и тот блеск глаз, который может по-настоящему раскрыть душу. Проект „Уязвимые“: мы крайне редко сегодня стараемся за счет своей внешности, за счет своего облика, за счет своей улыбки, макияжа и татуажа проявить свою идентичность — мы боимся быть сами собой. Мне очень хочется, чтобы поменялись современные тренды, — мы не стеснялись быть тем, кто мы есть, и вокруг нас было как можно больше людей, с которыми нам не приходилось бы носить маски», — сказала, открывая выставку министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Дарья Мягкова, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Государственного музея Востока, который предоставил для выставки аутентичные маски и иные предметы быта уязвимых народов планеты, анонсировала в перспективе плодотворную дружбу и работу вместе с Музеем ИЗО РТ.

«Конечно, мы будем продолжать дружить „домами“, потому что Казань удивительный, восхитительный город, где сходятся Европа и Восток. Это, конечно, место для выставок, связанных с Музеем Востока. Будем надеяться, что это один из первых проектов, который мы будем проводить в этом музее. Ольга Мичи удивительный цифровой художник, современная женщина и человек гуманистического настроя, поэтому в дар Музея Востока она передала 101 предмет искусства Африки, и та часть, которая напрямую связана с фотографиями, которая продолжает тему пересечения современной европейской и африканской цивилизации, представлена также на выставке, чтобы каждый посетитель мог не только увидеть лица этих людей, но и то, что они делают руками. Эти вещи очень символически нагружены для носителей этой культуры, и тот факт, что эти вещи были переданы Ольге, также свидетельствует о том, что она смогла подобрать ключ к уязвимости этих людей и превратить уязвимость в доверие, потому что ей доверили вещи, которые передавали из поколения в поколение», — подчеркнула Мягкова.

Абсолютно штучным явлением, уникальным, удивительным и ярким, ни на что не похожим назвал автора выставки Ольгу Мичи академик Российской академии художеств, вице-президент Российской академии культуры Константин Худяков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ее сравнить невозможно ни с кем. Ее творческая деятельность безгранична. И у нее все впереди», — предрек Худяков.

К слову, у Ольги Мичи уже готов следующий фотоцикл — «Жилище будущего», в котором, соответственно названию, художник рассуждает, каким будет дом человека, стремящегося вперед цивилизации. Возможно, позже он тоже будет представлен в Казани. И Мичи уже работает и над четвертым циклом большого проекта «Выбор пути». В нем, немного приоткрыла она интригу, снова появится человек — это будет отражение видения человечества, «где-то с юмором, где-то с большой грустью».

Обе выставки — «Лицо божества» и «Уязвимые» — можно будет посетить в Галерее современного искусства до 5 июня.