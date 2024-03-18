Гайзатуллин об обещанном списании долгов регионов: Все будут ждать решений Правительства

Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин в интервью газете «Республика Татарстан» прокомментировал анонсированное Президентом РФ Владимиром Путиным списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам.

«<...> сейчас все будут ожидать разработки Правительством РФ порядка и правил, в соответствии с которыми будет реализовываться решение о списании. Что же касается нашей республики, отмечу, что мы тоже надеемся принять участие в реализации нового механизма», — пояснил министр.

По словам Гайзатуллина, «многое будет зависеть от конкретных деталей, которые будут сопровождать реализацию решения Президента». Дело в том, что новый механизм начнет реализовываться с будущего года, причем часть задолженности по федеральным кредитам не будет в него включена.

Кроме того, предполагается, что равные сумме списываемой задолженности средства потребуется направлять на поддержку инвестиций и инфраструктурных проектов, уточнил глава Минфина РТ. Он вновь обратил внимание на необходимость дождаться принятия на федеральном уровне конкретных правил и порядка реализации соответствующих мер.

В своем послании Федеральному Собранию, оглашенном 29 февраля этого года, Президент РФ Владимир Путин предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Что это значит для республики, читайте в материале «Татар-информа» Радикальное прощение: Путин спишет долги регионам, в чем выгода Татарстана?