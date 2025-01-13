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Глава ГАИ РТ: «Покажите пожилым родственникам, как безопасно переходить дорогу»
Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов призвал говорить о безопасности на дорогах не только с детьми, но и со своими пожилыми родственниками. Об этом он рассказал на пресс-конференции «Татар-информа», посвященной состоянию аварийности на дорогах республики.
«Мы всегда говорим в школах и детских садах, обращаемся к родителям, чтобы они прошли от дома до школы со своими детьми, показали, как правильно переходить дорогу, как правильно вести себя на дороге. Об этом нужно всегда говорить с детьми. Что касается пожилых людей, нужно вместе пройти маршруты до магазина, почты и так далее, чтобы объяснить, где и как переходить дорогу и на какие участки обращать особое внимание», – отметил Рустем Гарипов.
В прошлом году 28 человек старше 60 лет погибли на дорогах. Всего за этот период с участием пешеходов произошло 885 ДТП, в которых погибли 64 человека и 865 получили травмы. С участием пешеходов старше 60 лет произошло 240 ДТП, в которых 216 человек пострадали.
«Анализируя аварийность, мы приходим к выводу, что часто пожилые люди переходят дорогу, где и как им вздумается. Да, иногда тяжело где-то переходить дорогу, но наша общая задача донести до них, что если они будут нарушать правила, то они не дойдут до своих целей», – добавил Гарипов.
3 января в Алексеевском районе женщину сбил автомобиль Kia. От полученных трав она скончалась на месте. Накануне в Казани 76-летняя женщина погибла, когда переходила дорогу рядом с зеброй. Трагедия произошла на улице Серова, водитель грузового автомобиля SITRAK, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на 75-летнюю женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.
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