В Татарстане почти половина погибших пешеходов были старше 60 лет

За прошлый год на дорогах Татарстана погибли 28 человек, которым было больше 60 лет. Всего в республике за этот период в ДТП погибли 64 человека. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной состоянию аварийности на дорогах республики, рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.

«В конце прошлого года происходили аварии, где погибали именно люди пенсионного возраста. В прошлом году 28 человек старше 60 лет погибли на дорогах. Это большая цифра», – считает Рустем Гарипов.

Всего за прошлый год с участием пешеходов произошло 885 ДТП, в которых погибли 64 человека и 865 получили травмы. С участием пешеходов старше 60 лет произошло 240 ДТП, в которых 216 человек пострадали.

3 января в Алексеевском районе Татарстана женщину сбил автомобиль Kia. От полученных трав она скончалась на месте.

«Это освященный участок, он проходит прямо по Алексеевску, да это трасса, но она проходит через населенный пункт. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель тоже местный. Что касается пешеходов, мы всегда говорим, что пешеходы должны заботиться сами о себе. Начиная от детей, заканчивая пожилыми людьми», – отметил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ.

Накануне в Казани 75-летняя женщина погибла, когда переходила дорогу рядом с зеброй. Трагедия произошла на улице Серова, водитель грузовика SITRAK, двигаясь на зеленый сигнал светофора, сбил женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

«На записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина переходит дорогу перед грузовиком, для автомобиля в этот момент загорается зеленый свет. Водитель позже пояснил, что не видел пешехода. Он даже не заметил, что сбил человека, потом уже его остановили автоинспекторы, от которых он узнал, что произошло», – рассказал начальник Управления.