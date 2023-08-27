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FT: Волож попросил Евросоюз снять с него санкции
Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож попросил Европейский Союз снять с него санкционные ограничения. Об этом, ссылаясь на источники, пишет газета Financial Times.
По информации собеседников издания, адвокаты бизнесмена обратились к властям ЕС с просьбой снять санкции через несколько дней после того, как он осудил военные действия на Украине.
Европейские чиновники должны обсудить обращение Воложа в следующем месяце. Сам предприниматель отказался прокомментировать ситуацию для FT.
Ранее, 10 августа, Аркадий Волож выступил против боевых действий на Украине. В заявлении, которое было разослано журналистам, бизнесмен заметил, что «в феврале 2022 года мир изменился (из-за начала специальной военной операции на Украине — прим. Т-и)», после чего он понял, что его «история с „Яндексом“ закончена».
Upd. (10.14): Сооснователь «Яндекса» решил покинуть пост генерального директора группы компаний, совет директоров и руководящие должности в международных дочерних фирмах летом 2022 года после введения против него персональных санкций Евросоюза. Несмотря на это, он рассчитывал принимать некоторое участие в жизни «четырех международных стартапов, которые могут развиваться вне холдинга».
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