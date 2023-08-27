FT: Волож попросил Евросоюз снять с него санкции

Аркадий Волож и Президент РФ Владимир Путин в 2017 году

Фото: kremlin.ru

Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож попросил Европейский Союз снять с него санкционные ограничения. Об этом, ссылаясь на источники, пишет газета Financial Times.

По информации собеседников издания, адвокаты бизнесмена обратились к властям ЕС с просьбой снять санкции через несколько дней после того, как он осудил военные действия на Украине.

Европейские чиновники должны обсудить обращение Воложа в следующем месяце. Сам предприниматель отказался прокомментировать ситуацию для FT.

Ранее, 10 августа, Аркадий Волож выступил против боевых действий на Украине. В заявлении, которое было разослано журналистам, бизнесмен заметил, что «в феврале 2022 года мир изменился (из-за начала специальной военной операции на Украине — прим. Т-и)», после чего он понял, что его «история с „Яндексом“ закончена».

Upd. (10.14): Сооснователь «Яндекса» решил покинуть пост генерального директора группы компаний, совет директоров и руководящие должности в международных дочерних фирмах летом 2022 года после введения против него персональных санкций Евросоюза. Несмотря на это, он рассчитывал принимать некоторое участие в жизни «четырех международных стартапов, которые могут развиваться вне холдинга».

Аркадий Волож основал фирму CompTek в 1989 году. В 1993-м была придумана программа для поиска на жестком диске компьютера Yandex, а в 1995-м заработало поисковое приложение для сети Интернет. В 2000-м «Яндекс» превратился в отдельную компанию, генеральным директором которой стал Волож. В 2014-м он возглавил группу компаний. Второй сооснователь «Яндекса», Илья Сегалович, скончался в 2013 году.