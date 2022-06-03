Волож решил уйти из «Яндекса» из-за санкций ЕС

Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож решил покинуть пост генерального директора группы компаний, совет директоров и руководящие должности в международных дочерних фирмах после введения против него персональных санкций Европейского Союза.

«Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде», — прокомментировал ситуацию сам Волож.

В заявлении «Яндекса» отмечается, что предприниматель владеет долями в компании (экономическая доля составляет 8,6%, голосующая — 45,3%) через семейный траст и не является контролирующим акционером. Соответственно, «персональные санкции в отношении Аркадия не распространяются ни на Yandex N.V., ни на ее дочерние компании».

Аркадий Волож основал фирму CompTek в 1989 году. В 1993-м была придумана программа для поиска на жестком диске компьютера Yandex, а в 1995-м заработало поисковое приложение для сети Интернет. В 2000-м «Яндекс» превратился в отдельную компанию, генеральным директором которой стал Волож. В 2014-м он возглавил группу компаний. Сооснователь «Яндекса» Илья Сегалович скончался в 2013-м.