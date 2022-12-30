Волож рассказал сотрудникам «Яндекса» об уходе из компании

Сооснователь компании «Яндекса» Аркадий Волож написал сотрудникам письмо о том, что покидает ее, и попрощался с ними. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

«Как вы знаете, я уже давно не управляю российским „Яндексом“, а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании», — напомнил предприниматель (ему пришлось сделать это из-за санкций, введенных Европейским Союзом).

Разрабатываемый план реструктуризации компании Волож счел «вполне разумным и необходимым». При этом, по его словам, ему «по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга».

«„Яндекс“ — это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе <…>. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны», — подчеркнул бизнесмен. Он добавил, что ему очень не хватает бывших коллег, и пожелал, чтобы новый год принес всем мир.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бывший руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин станет советником по корпоративному развитию в «Яндексе».

Аркадий Волож основал фирму CompTek в 1989 году. В 1993-м была придумана программа для поиска на жестком диске компьютера Yandex, а в 1995-м заработало поисковое приложение для сети Интернет. В 2000-м «Яндекс» превратился в отдельную компанию, генеральным директором которой стал Волож. В 2014-м он возглавил группу компаний. Второй сооснователь «Яндекса», Илья Сегалович, скончался в 2013 году.