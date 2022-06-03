Евросоюз ввел санкции против КАМАЗа, УК «Татнефть-Нефтехим» и «Нижнекамскшины»

Европейский Союз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничительные меры вводятся в том числе и против шести татарстанских компаний: ПАО «КАМАЗ», OOO УК «Татнефть-Нефтехим», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», ПАО «Нижнекамскшина», ООО ТД «КАМА» и АО «Ремдизель».

Кроме того, санкции введены против АО «Обороноэнерго», «Воентелекома», «Военторга», УАЗа, белорусского «Белинвестбанка», Балашихинского литейномеханического завода и ООО «ВоенТекстильПром».

Информация о рестрикциях опубликована в официальном журнале Евросоюза. С этого момента они считаются вступившими в силу.

В число лиц, против которых введены персональные санкции, вошли, в частности, основатель компании «Яндекс» Аркадий Волож, председатель совета директоров «Национальной медиа группы» Алина Кабаева, супруга пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка и его дети Елизавета и Николай.

Персональные ограничения также затронули владельца Независимой нефтегазовой компании и бывшего главу «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, жену миллиардера Андрея Мельниченко Александру, жену другого миллиардера, Алексея Мордашова, Марину и сына предпринимателя Евгения Пригожина Павла.

Теперь общее число физических лиц, находящихся под санкциями Евросоюза, достигло 1158, а юридических — 98. О других мерах, которые предусматривает шестой пакет санкций ЕС, включая частичное нефтяное эмбарго, ранее сообщал «Татар-информ».

Помимо этого, сегодня еще пять татарстанских компаний попали под санкции США. Это холдинг «Ак Барс», альметьевский завод «Радиоприбор», АО «Казанское приборостроительное КБ», Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» имени Шимко и АО «Радиоприбор».

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после начала 24 февраля инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине.