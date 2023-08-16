FT: США попросили Иран прекратить поставки в Россию беспилотников и запчастей к ним

Беспилотник Shahed 136

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Соединенные Штаты хотят добиться от Ирана прекращения поставок в Россию беспилотников и запасных частей к ним. Администрация Президента США Джо Байдена затрагивала этот вопрос в ходе непрямых переговоров в текущем году, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

В качестве посредников при переговорах выступали Катар и Оман. Параллельно проходили консультации об обмене заключенными, после которых на прошлой неделе власти ИРИ перевели четверых американцев, являющихся также иранскими гражданами, из тюрьмы под домашний арест.

Один из источников издания, анонимный иранский чиновник, заявил, что Тегеран не раз просил Москву перестать использовать свои дроны в ходе конфликта, однако Вашингтон настаивает на «более конкретных шагах». Официально и РФ, и Иран отрицают поставки беспилотников.

Если переговоры увенчаются успехом, США обязуются не вводить против Тегерану новые санкции, за исключением тех, которые вызваны нарушением прав человека, а также не так строго следить за соблюдением ограничений на продажу иранской нефти.

В свою очередь Иран в таком случае откажется от поставок беспилотников России, перестанет обогащать уран более чем на 60%, улучшить сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и обязаться не нападать на американцев.