Татарстан на форуме «Армия-2023» представит новые беспилотники

Фото: © Владимир Васильев/ архив «Татар-информа»

Татарстан представит на выставке Международного военно-технического форума «Армия-2023» новые образцы беспилотников. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал заместитель руководителя Центра циркулярной экономики АН РТ Василий Шестюк. Мероприятие пройдет 20-24 августа в Московской области.

«На этой „Армии“ у нас тоже планируется достаточно большая выставка с еще рядом тяжелых экспонатов, и мы считаем, что все требования, которые ставят в России, на наш взгляд, от Татарстана исполнимы технологически. Мы не видим для себя задачи технической, которая не была бы уже сделана и невозможно было бы ее показать. Двигатели созданы — сейчас готовится еще один двигатель на 280 лошадей к осени. Причем он не электрический, а жидкостные двигатели», — сказал Шестюк.

Он напомнил, что на прошлом форуме «Армия» республикой был представлен тяжелый беспилотник «Барс».

«Это первое в истории событие, и оно осталось навсегда за Татарстаном», — отметил собеседник агентства.

Сегодня первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о необходимости разработки беспилотников в регионах России. Он отметил, что до 1 октября местные власти должны предоставить в Росавиацию и Минтранс информацию об инфраструктурных возможностях и прочих условиях для осуществления разработки.

О том, какие новинки на «Армии-2022» представил Татарстан, читайте в материале «Татар-информа».