Глава Пентагона: РФ пошла на беспрецедентное соглашение с Ираном за помощь на Украине

Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, в том числе по ракетам и средствам противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом, передает ТАСС.

«Мы особенно озабочены растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией», — заметил глава Пентагона, пояснив, что речь идет в том числе о «применении иранских беспилотников» в ходе боевых действий на Украине.

«За последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось», — констатировал Остин. Он уверен, что Иран «получает важный боевой опыт» на Украине, который затем будет передан подконтрольным ему силам на Ближнем Востоке.

«В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО», — подчеркнул министр обороны США.