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Политика 9 марта 2023 20:21

Глава Пентагона: РФ пошла на беспрецедентное соглашение с Ираном за помощь на Украине

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Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, в том числе по ракетам и средствам противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом, передает ТАСС.

«Мы особенно озабочены растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией», — заметил глава Пентагона, пояснив, что речь идет в том числе о «применении иранских беспилотников» в ходе боевых действий на Украине.

«За последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось», — констатировал Остин. Он уверен, что Иран «получает важный боевой опыт» на Украине, который затем будет передан подконтрольным ему силам на Ближнем Востоке.

«В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО», — подчеркнул министр обороны США.

По мнению большинства иностранных военных экспертов, используемые Вооруженными силами РФ на Украине беспилотники-камикадзе «Герань-2» представляют собой переделанные иранские БПЛА Shahed 136.

Представители российского руководства не раз называли эту информацию ложной. Иранские власти, впрочем, признавали, что поставляли РФ беспилотники, но утверждали, что это имело место до начала специальной военной операции, которую 24 февраля 2022 года инициировал Президент России Владимир Путин.
#спецоперация на Украине #россия и иран #беспилотники #Пентагон
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