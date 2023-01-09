FT: США и Япония наращивают военное сотрудничество из-за возможного конфликта с Китаем

На фоне возможного конфликта с Китаем, вооруженные силы США и Японии наращивают сотрудничество, пишет Financial Times со ссылкой на генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана, командира 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США, которая дислоцируется в Японии.

Бирман заявил, что военные двух государств «быстро интегрируют свою командную структуру и наращивают совместные операции». Параллельно с этим американские власти и азиатские союзники готовятся к возможному конфликту с Китаем – такому, как война за Тайвань.

Военный подчеркнул, что при этом штаты и их союзники действуют по тем же принципам, как в случае с Украиной, когда в 2014 и 2015 годы велась серьезная подготовка к будущему конфликту. Такие действия он назвал «организацией театра боевых действий».

Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась в начале августа прошлого года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Российский МИД назвал этот визит агрессивной провокацией США против Китая, сама КНР также осудила этот шаг со стороны Штатов и привела армию в боевую готовность.

В МИД РФ ранее заявили, что курс Токио на отказ от мирного развития и форсированную милитаризацию вынуждает Россию принять ответные меры по блокировке военных угроз.