МИД РФ: Курс Токио вынуждает Россию принять ответные меры по блокировке военных угроз

Токио нацелен на отказ от мирного развития Японии – это рассматривается как серьезный вызов для безопасности России и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. В случае продолжения такой тактики Россия примет ответные меры для блокировки военных угроз, предупредил он в интервью ТАСС.

Руденко отметил, что японский премьер-министр взял курс на форсированную милитаризацию. В качестве примера он привел проведение крупномасштабных военных учений вблизи российских границ с привлечением внерегиональных партнеров и принятие обновленной редакции доктринальных документов в области обороны и безопасности с прицелом на создание ударного потенциала. Кроме того, без внимания не осталось «беспрецедентное увеличение оборонных расходов», добавил замминистра.

«Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России», – сказал он.

Российские власти постоянно говорят о своей позиции в этом плане, сообщают об опасениях по дипломатическим каналам, добавил представитель дипведомства.

Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщили, что Минобороны Японии планирует разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км. Кроме того, японские власти утвердили новую стратегию национальной безопасности, в которой Россия расценивается как страна, «вызывающая серьезные опасения в сфере безопасности».