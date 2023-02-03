ABC News: Блинкен отложил визит в Китай из-за ситуации с аэростатом

Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай отложен из-за ситуации с замеченным над Штатами аэростатом. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента, передает телеканал ABC News.

«<…> мы пришли к выводу, что в данный момент условия не подходят для визита госсекретаря Блинкена в Китай», — пояснил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, дипломат уточнил, что Блинкен посетит КНР, когда сложатся «подходящие условия», но не уточнил, какими именно они должны быть.

«Мы приняли к сведению заявление КНР <…>, но присутствие этого воздушного шара в нашем воздушном пространстве является явным нарушением суверенитета, а также международного права. И это недопустимо», — подчеркнул он.

Вместе с тем представитель Госдепартамента заверил, что Соединенные Штаты оставляют открытыми каналы коммуникаций, «чтобы снять озабоченность по поводу этого продолжающегося инцидента и ответственно управлять соперничеством между нашими странами».

Ранее Пентагон рассказал, что американские военные несколько дней следят за появившимся над севером страны разведывательным воздушным шаром. Руководство Минобороны США решило не сбивать аэростат из-за рисков, связанных с падением обломков. О ситуации сообщили Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Из-за инцидента американские власти связались с Пекином «по нескольким каналам». В Китае же после этого заявили, что замеченный над Штатами аэростат представляет собой научный зонд и что он просто серьезно отклонился от своего маршрута из-за ветра.