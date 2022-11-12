МИД: Россия намерена добиваться переподключения Россельхозбанка к SWIFT

Власти РФ будут добиваться переподключения Россельхозбанка к международной межбанковской платежной системе SWIFT, потому что это необходимо для снятия препятствий с пути экспорта российской сельхозпродукции. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, передает ТАСС.

«Мы обсуждаем это не первый раз, потому что, с моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным вопросам, сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом», — констатировал дипломат.

«Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом, получили заверения опять со стороны ооновских представителей о том, что они также считают этот вопрос жизненно важным. Мы над этим работаем, и мы будем этого добиваться», — заверил замминистра.

Относительно же возможного снятия санкций с компаний «Уралхим» и «Фосагро» замглавы МИД напомнил, что ограничительные меры против «одних из главных производителей удобрений в России и поставщиков удобрений на мировой рынок», несмотря на заявления об отказе от рестрикций против АПК, продолжают действовать.

«Поэтому это тоже направление, которое мы считаем необходимым добивать, то есть доводить до конкретного результата. И мы будем это делать», — заключил Сергей Вершинин.