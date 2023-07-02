Медведев: Зерновую сделку обязательно нужно расторгнуть

Россия в состоянии помочь своим партнерам и без зерновой сделки. В своем текущем виде эта инициатива не нужна и обязательно должна быть расторгнута, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что прогнозируемого зарубежными экспертами развала российской экономики так и не произошло. Однако сам Запад при этом выяснил, насколько зависим от сельхозпродукции и продуктов питания из России.

«Кстати, зависимость от сельхозпродуктов и продуктов питания из нашей страны осознали везде, отсюда бесконечные камлания по теме зерновой сделки. Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута. Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров — не наша задача», — написал он в статье для «Российской газеты».

Обеспечением же продовольственной безопасности Европы он порекомендовал заняться самим западным политикам.