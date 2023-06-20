МИД: Россия близка к тому, чтобы завершить зерновую сделку 18 июля

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин допустил, что 18 июля станет последним днем действия зерновой сделки.

«У нас продолжаются контакты, рабочие в том числе. Но будем делать то, что мы сказали. То есть мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», – приводит его слова РИА Новости.

Дипломат не исключил, что новый раунд консультаций с ООН по этому соглашению может состояться.

На встрече с военными корреспондентами и блогерами 13 июня Президент РФ Владимир Путин также допустил, что российская сторона может прекратить свое участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее требований. Позже замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия даже в этом случае продолжит выполнять условия меморандума с ООН по поставкам своей сельхозпродукции.

Напомним, договор по вывозу зерна с Украины продлили еще на 60 дней. В МИД России после этого призвали «максимально быстро» исправить имеющиеся, на взгляд властей РФ, перекосы в части вывоза российского продовольствия и удобрений. При этом продовольственная инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая ее часть — это меморандум Россия — ООН, который действует три года и предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.